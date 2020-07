Era una provocazione, ma se ne è parlato: la Lazio in avanti contro il Milan non ha a disposizione nessun attaccante. Immobile e Caicedo sono squalificati, Raul Moro e Adekanye infortunati: Inzaghi dovrà tirare fuori dal cilindro una formazione inedita. E nelle ultime ore era uscito un nome clamoroso: l'angolano Bastos, difensore dai piedi buoni e spunti altrettanti validi in avanti, centravanti per una notte.



FORMAZIONE LAZIO MILAN - Lo scenario clamoroso, per fortuna, è rimasto ai livelli di provocazione, o quasi. Inzaghi sta vagliando varie soluzioni, sta pensando di piazzare vicino a Correa uno tra Milinkovic Savic e Luis Alberto. Niente Bastos, ma per qualche ora la provocazione ha retto.