Comunicato ufficiale della Lazio che annuncia per il 1° aprile una messa in suffragio di Giorgio Chinaglia. Nel decimo anniversario della scomprasa dell'ex calciatore biancoceleste, presso la chiesa di Cristo Re a Roma (la stessa dei recenti funerali di Pino Wilson, ndr), sarà officiata una funzione che ricorderà anche gli altri protagonisti, in campo e fuori, dello scudetto del 1974.



Questo quanto si legge nella nota: "La Presidenza Generale della Societa’ Sportiva Lazio comunica che – in occasione del decennale della scomparsa di Giorgio Chinaglia – sarà officiata, venerdì 1 aprile, alle ore 17,30, una messa di suffragio presso la Chiesa del Cristo Re di Viale Mazzini, la cattedrale dei Laziali.

La funzione religiosa commemorerà Giorgio e i suoi amici, ovvero tutti coloro che, a vario titolo, hanno fatto parte del gruppo della Lazio del ‘74, artefici della più leggendaria storia biancoceleste: Felice Pulici, Pino Wilson, Luciano Re Cecconi, Giorgio Chinaglia, Mario Frustalupi, Luigi Polentes, Mario Facco, Ferruccio Mazzola, Tommaso e Maurizio Maestrelli, Umberto Lenzini, Antonio Sbardella, Bob Lovati, Andrea Ercoli, Gian Chiarion Casoni, Gigi Bezzi, Renato Ziaco, Gigi Trippanera, Padre Antonio Lisandrini, Nanni Gilardoni".