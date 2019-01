Finalmente Pedro Neto ha trovato il campo. Ha festeggiato sui social, il classe 2000, ha colpito l'immaginazione dei tifosi della Lazio. Un paio di serpentine ben assestate, un'accelerazione bruciante, quanto basta per accendere la fantasia. Il talentino portoghese ha i numeri: ora Inzaghi dovrà capire quando e come sfruttarlo.



MERCATO LAZIO - Per l'esterno legato a Mendes c'è anche un'altra sorpresa in arrivo: come riporta il Messaggero, Tare vorrebbe preparare per lui e il suo gemellino ex Braga, Bruno Jordao, il rinnovo. La Lazio è convinta delle loro qualità, vuole tenerseli stretti.