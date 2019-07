Riza Durmisi nel mirino del Besiktas. In Turchia ne sono certi: i colloqui per portare l'esterno sinistro della Lazio in Super Lig continuano. Il Besiktas sta cercando un esterno, ha proposto un prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro.



MERCATO LAZIO - In Turchia sottolineano come il cammino di Durmisi in Italia sia stato al di sotto delle aspettative: in teoria l'esterno danese avrebbe dovuto lottare per un posto da titolare, di fatto è stato spesso in panchina. Novità in settimana, su Durmisi c'è anche il Marsiglia.