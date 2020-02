Il Coordinatore dello Staff Medico biancoceleste Fabio Rodia fa il punto sugli infortunati a Lazio Style Channel al termine di Lazio-Bologna: "Luis Alberto e Leiva? Non abbiamo riscontrato criticità, le scelte di Inzaghi sono state prese in via precauzionale per evitare che qualche piccola sensazione potesse trasformarsi in problemi. È stata dura tenere fuori Acerbi, tutto procede al meglio e siamo fiduciosi in merito ad un rapido rientro del difensore. Adam Marusic ha riportato un affaticamento ed è stato fermato a livello precauzionale, tutto ci fa pensare ad un rapido rientro".