Mr. Changpeng Zhao - CEO di Binance, main sponsor sulle maglie della Lazio - è a Roma in questi. Il magnate sino-canadese ha in programma una serie di incontri istituzionali per affari. Si tratta della sua prima volta nella Capitale d'Italia e, vista la recente collaborazione iniziata tra la sua azienda e la società biancoceleste, non è escluso che si riesca ad incastrare tra i tanti impegni anche una visita a Formello per incontrare la squadra di Sarri.