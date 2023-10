27 anni fa ci lasciava Silvio Piola, il più grande marcatore nella storia della Serie A pic.twitter.com/SPjLOfBd9Z — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) October 4, 2023

Il 4 ottobre di 27 anni fa moriva, il più grande bomber di tutti i tempi della Serie A. La, con la quale il centravanti giocò fra il 1934 e il 1943 lo ha ricordato oggi con un post sui social.Nella nota ufficiale diffusa poi sul sito, il club ha ricordato anche l'impresa diche nel 2021 ha battuto il suo record assoluto di gol: "[...]Con la maglia biancoceleste i centri sono 159 in 243 presenze, è il secondo calciatore biancoceleste ad aver segnato di più in tutta la storia della Lazio, dietro solo ad Immobile”.Nell'edizione del 1937 della Mitropa Cup, il 13 giugno, segnò il gol del momentaneo 0-1 contro l'Hungaria a Budapest. Oggi la squadra è di nuovo impegnata in Europa e i tifosi si affidano allora anche alla scaramanzia, sperando che la coincidenza della ricorrenza possa far girare la cabala dalla parte biancoceleste.