Spiragli per la Lazio verso la soluzione Flaminio nuovo stadio arrivano dall’Assessore allo Sport del Comune di Roma, Alessandro Onorato: "Il presidente della Lazio sa benissimo che l’emendamento sblocca stadi del Decreto Semplificazioni fa in modo che determinati vincoli possano essere superati. Totale apertura a Lotito. Il nuovo stadio lì si può fare, se lo vuole". Il problema, semmai, è che Lotito non è convinto in prima istanza della fattibilità del progetto in sé e per sé-