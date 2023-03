I laziali insorgono contro il Comune di Roma che vuole cancellare il murales dedicato a Gabriele Sandri. Ieri a piazza Vescovio, nel quadrante Nord della Capitale, alcuni addetti alla pulizia e decoro urbano avevano il compito di ripulire i muri della zona da vari graffiti comparsi negli anni. Tra questi c'è anche quello in ricordo del tifoso della Lazio morto nel 2007. La piazza è infatti un noto punto di ritrovo per molti sostenitori biancocelesti, che proprio lì hanno voluto omaggiare il ricordo del loro amico scomparso tragicamente.



Proprio alcuni di loro, già presenti al momento dell'arrivo dei mezzi di pulizia, hanno convinto gli uomini del comune a non procedere con la cancellazione. Il problema però è solo rinviato, perché l'ordinanza parla chiaro e l'intervento dovrà essere effettuato. Da più di 24 ore sui social rimbalzano messaggi di ogni tipo da parte dei tifosi che criticano la scelta del Comune di Roma e invocano il buonsenso. Si chiede in sostanza alle istituzioni di non confondere il vandalismo con il ricordo di un amico che non c'è più e di rivedere quindi la decisione per lasciare intatto il murales.