Lotito è stato chiaro con la squadra: la Champions va onorata al meglio, ma la priorità della stagione resta la Serie A. Lo scrive oggi il Corriere dello Sport, spiegando che per la Lazio è fondamentale dare continuità al percorso iniziato l'anno scorso con il piazzamento tra le prime quattro in campionato. A fronte di circa 100 milioni investiti (tra cartellini, ingaggi e commissioni) non riqualificarsi alla Champions League l'anno prossimo potrebbe creare grossi problemi nella gestione del bilancio della società.