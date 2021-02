Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, ha presentato il match col Bologna ai microfoni di Sky Sport: "Se siamo ancora arrabbiati per la sconfitta con il Bayern Monaco? Più che arrabbiati siamo consapevoli che il campionato è il nostro pane quotidiano. Abbiamo parlato con la squadra, il nostro obiettivo è qualificarci nuovamente in Champions League. Stasera dobbiamo vincere per dimenticare la sconfitta contro il Bayern Monaco":