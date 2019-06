Addio a Bonacina. Non è bastata la promoziona alla Serie A Primavera per salvare la sua panchina. L'ex centrocampista dell'Atalanta lascia dopo un'annata evidentemente ritenuta troppo complicata. Il tecnico attende ancora una chiamata del club, ma i contatti con il nuovo allenatore sono già approdati ad un accordo.



PRIMAVERA LAZIO - Non sarà Bonacina l'allenatore che dovrà rilanciare la Primavera Lazio, il futuro verrà programmato con un altro allenatore. Come riporta Lalaziosiamonoi.it, Bonacina e la Lazio si separeranno ufficialmente il 30 giugno, giorno della scadenza del contratto in essere. E il futuro avrà una nuova guida.