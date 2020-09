Tra i nomi in uscita in casa Lazio c'è anche quello di Milan Badelj. Nonostante la convocazione al ritiro e la voglia di mettersi in gioco in biancoceleste, il centrocampista croato piace a diverse squadre. Il piano della Lazio è chiaro: dovesse arrivare un'offerta non esiterà a prenderla in considerazione. Intanto, come riportato dall'esperto di mercato Alfredo Pedullà, il Genoa al vicecampione del Mondo 2018 ci sta pensando e come, visto che piace molto al nuovo tecnico dei rossoblu, Rolando Maran. La fumata bianca potrebbe arrivare a breve.