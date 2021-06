La Lazio attende ancora la risposta di Sarri. Il tecnico ha raggiunto l'intesa anche per il suo staff e ora manca solamente il fatidico "sì" per iniziare la nuova avventura. Finché non c'è quest'ultimo, seguito dall'ufficialità, non potrà partire il nuovo ciclo dopo Inzaghi. Nel frattempo, come riporta Il Messaggero, l'ex Juve ha tranquillizzato tutti dalla Toscana sulle piste estere, soprattutto inglesi. Né Tottenham né Everton hanno bussato alla sua porta.