Il grande ex sogna di tornare. Lo ha confessato ai microfoni di Radiosei Stefano Mauri, ex centrocampista della Lazio, che tornerebbe volentieri dietro una scrivania, dopo i lunghi anni da capitano biancoceleste in campo. Il brianzolo ne ha già parlato con Lotito, varie volte, ci pensa spesso.



RITORNO DELL'EX - Vorrebbe tornare, provare a mettersi in gioco in un ruolo molto diverso da quello da calciatore, rientrare in società. Lotito gli aveva promesso un ruolo in società, poi non se n'è fatto più nulla. Mauri ci spera, ha ottimi rapporti anche con Angelo Peruzzi, vorrebbe entrare nell'area tecnica. Sembra che il ds Tare sia il principale ostacolo al suo ritorno, come riporta Cittaceleste.it...