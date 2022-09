Nella difficoltà il popolo laziale risponde ancora presente. Al netto di qualche polemica sui social e di singoli tifosi che dopo il KO in Europa League manifestano già insofferenza verso squadra e società, i dati sulla riapertura della campagna abbonamenti fanno ben sperare in casa Lazio. A cavallo della rovinosa caduta col Midtjylland, da mercoledì a oggi è stata sfondata quota 25500 tessere. Oltre 1000 quelle staccate negli ultimi due giorni. A dimostrazione che il tifo biancoceleste quest'anno ha ritrovato entusiasmo e vuole trasmetterlo ai proprio beniamini.



L'immagine dei giocatori a colloquio con i sostenitori - arrabbiati per la sconfitta - sotto il settore ospiti dell'arena di Herning è l'emblema del momento. La sconfitta è stata bruciante, quanto inattesa. Tutti però si attendono che la delusione si tramuti subito in voglia di rivalsa. I tifosi stanno facendo la loro parte, dimostrando a prescindere vicinanza, sostegno e spronando i giocatori. Ora tocca a quest'ultimi rispondere sul campo.