Manuel Lazzari ha abbandonato il riscaldamento nel pre di Lazio-Atalanta, al suo posto ha giocato titolare Marusic. Il responsabile del settore sanitario, il dott. Fabio Rodia, ha tranquillizzato tutti a Lazio Style Channel: "Lazzari non ha nulla di grave, mi sento di tranquillizzare tutti. Ha avuto un problema gastrointestinale in mattinata che lo ha debilitato, ci ha provato nel riscaldamento ma ha capito che non poteva giocare. A fine partita era sorridente sia perché sta bene che per il risultato. Per Radu solo crampi".