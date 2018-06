La Serie B rinforza la Lazio. Un altro nome per la linea mediana biancoceleste, ancora dalla Serie B. Dopo Mattia Sprocati dalla Salernitana, Tare ha scelto il centrocampista dell’Empoli Rade Krunic. Per arrivare a Krunic il ds albanese potrebbe utilizzare proprio Sprocati come contropartita. L'esterno piace ai toscani, potrebbe partire. Il presidente Corsi sarebbe convinto della propria preferenza nei confronti di Sprocati, che piace più di Cataldi. Krunic piace tantissimo a Tare, l'affare si potrebbe fare.