La Lazio continua a pensare a Francesco Acerbi, centrale del Sassuolo, come sostituto di de Vrij. I biancocelesti, trovato l'accordo con l'entourage del difensore, secondo Il Messaggero starebbero pensando di inserire come parziale contropartita nell'affare il cartellino di Danilo Cataldi, nell'ultima stagione in prestito al Benevento.