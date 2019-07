Gli abbonamenti in casa Lazio viaggiano a gonfie vele. Il mercato rapido e deciso portato avanti da Tare sta convincendo i tifosi, che rispondono a suon di abbonamenti. Marco Canigiani, responsabile del marketing biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, 89.3 FM: “Oltre 11mila abbonamenti sottoscritti in questa prima fase, è un dato importante e significante. Poi da oggi è anche aperta la vendita libera. Ora attendiamo il calendario del prossimo campionato che dovrebbe essere sorteggiato il 29 o 30 luglio, così in seguito avremo il quadro completo della situazione. Se la Lazio dovesse giocare la prima fuori casa valuteremo se prolungare la campagna abbonamenti".



SECONDA MAGLIA LAZIO - In casa Lazio sono state svelate già due maglie da gioco ufficiali: manca la seconda. Che verrà presentata in ritiro, come racconta Canigiani: "Domani sera verrà ufficializzata la seconda maglia, la si presenterà in piazza. È la prima volta che verrà mostrata in questo luogo. Stiamo lavorando intensamente sullo sponsor della prossima stagione”.