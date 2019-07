Yazici piace, ma Dominik Szoboszlai potrebbe essere il vero colpo di Igli Tare, in caso di cessione di Milinkovic. Come riporta il Tempo, il talento del 2000 ha appena rinnovato, ma l'avventura in Italia lo tenta, è affascinato dalla Serie A. Ha già visitato Formello, la prospettiva di arrivare a Roma non gli dispiace.



MERCATO LAZIO - Tare gli ha fatto proprio l'esempio di Milinkovic, valorizzato a tal punto da essere inseguito da PSG, Real, Juventus. C'è da convincere il Salisburgo: vogliono 20 milioni, la Lazio potrebbe mettere sul piatto il ritorno di Valon Berisha più bonus. Sulle orme di Milinkovic: Dominik Szoboszlai potrebbe essere il sostituto ideale del serbo.