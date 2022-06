Meglio tardi che mai. A meno di una settimana dalla partenza per il ritiro di Auronzo,. Fino a ieri sera, al netto degli svincolati e dell'arrivo di Marcos Antonio, sembrava regnare un totale immobilismo, nonostante le necessità per completare e rafforzare la rosa fossero ben evidenti. Almeno così appariva agli occhi dei tifosi, irritati dallo stallo perenne.La prima notizia è l'imminente arrivo (in Spagna lo danno già per fatto, ndr) didal Castilla, la squadra b del Real Madrid.del difensore classe 2000. I Blancos però manterrano il. Con Romagnoli ancora in stand-by per via del nodo Acerbi, sarà quindi lui il primo rinforzo in difesa per Maurizio Sarri. Possibile che il suo sbarco a Roma avvenga in tempo per la partenza verso Auronzo.A mettere in ulteriore fermento l'etere biancoceleste c'è poi il. I motivi, come dieci giorni fa, restano top secret. Ci sono indiscrezioni su possibili colloqui col Chelsea per, per il quale però la richiesta è sempre la stessa: non meno di 70-80milioni per trattare e, almeno per il momento, nessuna contropartita. I Blues vorrebbero provare ad abbassare le richieste ma, salvo cambi di idee dell'ultimo minuto, la posizione di Lotito è sempre stata chiara: solo cash per il sergente. Il che non esclude però trattative parallele, per i profili che interessano alla Lazio:, richiesto espressamente da Sarri, ma anche- al netto delle smentite dello stesso Tare di qualche settimana fa - e, più sullo sfondo, il portiere. Nella capitale inglese comunque di squadra non ce n'è solo una.. Il calciatore vuole lasciare i Gunners e non più tardi di una decina di giorni fa si era offerto proprio ai capitolini, che comunque non avevano chiuso del tutto la porta. Un nuovo contatto in queste ore non è del tutto da escludere. In scadenza tra un anno, l'uruguayano potrebbe partire per una cifra abbordabile. In ogni caso,. Non bisognerà quindi attendere molto per avere una conferma, se davvero il mercato della Lazio si sia messo concretamente in moto.