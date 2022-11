Ultime due settimane sottotono per Milinkovic. Ma i suoi numeri con la Lazio restano impressionanti. Come scrive Il Messaggero oggi, i 269 palloni persi da inizio anno (media di 19 a partita) vanno soppesati tenendo conto i 733 passaggi tentati da Sergej in campionato. Più di qualunque altro giocatore di movimento biancoceleste. Allo stesso modo la sanguinosa palla regalata a Rabiot allo stadium non cancella i 3 gol e 7 assist realizzati fino alla nona giornata. Per non parlare dei 31 duelli aerei e 69 contrasti vinti, meglio di chiunque altro in A.



La distrazione del Qatar, unita alla fatica delle tante partite ravvicinate, ha portato al calo del serbo nell'ultimo mese. E Sarri è il primo ad averlo rimproverato per alcuni errori di troppo, ma dal campo non lo leverebbe mai in ogni caso. Da un giocatore che può dare tanto, il mister si aspetta tanto. Per questo a gennaio vuole ritrovarlo sgombro da ogni pensiero. Possibilmente anche da quelli di mercato.