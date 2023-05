I due colpi di mercato della Lazio in estate saranno in attacco e a centrocampo. Il Corriere dello Sport oggi parla di un piano di Lotito per investire una ventina di milioni per il vice Immobile e altrettanti per il sostituto di Milinkovic. Praticamente, metà del budget complessivo che deriverà dall'ingresso in Champions e dalla cessione del Sergente. Il resto del tesoretto, oltre che per sistemare i conti, servirà per puntellare la rosa negli altri ruoli, secondo le indicazioni di Sarri.