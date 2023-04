Immobile vuole bruciare le tappe ed esserci contro l'Inter tra dieci giorni. L'attaccante della Lazio dopo l'incidente in auto di domenica scorsa deve fare i conti con un braccio dolorante e una costola incrinata. Ieri è tornato Formello e ha svolto solo alcuni esercizi in palestra e pedalato sulla cyclette. Il Corriere dello Sport oggi rivela la presenza di un piano che il calciatore biancoceleste seguirà per recuperare il più in fretta possibile.



La frattura al costato si riassorbirà in fretta secondo i medici. Saranno eseguiti controlli tra una settimana per verificare le effettive condizioni. Nel frattempo Ciro seguirà le indicazioni dei fisioterapisti per riassorbire lo stiramento al braccio destro, dove ha riportato uno stiramento muscolare a seguito del contraccolpo dell'impatto e dell'esplosione degli airbag. Non preoccupa invece la ferita alla mano. Fino a sabato lavorerà da solo con esercizi aerobici, Da lunedì proverà a tornare in campo. Il capitano biancoceleste, se tutto andrà secondo i piani, dovrebbe rientrare a disposizione di Sarri proprio a ridosso del match casalingo contro i nerazzurri di Inzaghi, comunque in tempo per rientrare nella lista dei convocati.