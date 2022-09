Ci aveva provato nel 2018 quando l’elezione gli era sfuggita solo per pochi voti, ora Claudio Lotito ce l’ha fatta.. Si è imposto nel collegio uninominale con ildavanti all'avvocato Ottavio Balducci del M5S (23,9%) e alla dirigente scolastica Rossella Gianfagna (23,7%), candidata del centrosinistra- Nell’ultimo mese si era di fatti trasferito a Campobasso per seguire la propria campagna elettorale e, dopo la vittoria schiacciante, ottenuta già nelle prime ore della notte, ha commentato così. "Io in questa campagna elettorale ho messoche sono stati recepiti dai molisani. Gli abitanti di questa regione mi sono entrati nel cuore e hanno capito la mia totale disponibilità.. Non saranno traditi perché lo meritano, questa è una terra fantastica che è stata troppo dimenticata negli ultimi anni e che ha".- Come detto, Lotito ha finalmente ottenuto ciò che riteneva di aver realizzato già nel 2018.. Il presidente della Lazio aveva perso il seggio per pochi voti e non si era rassegnato ai risultati, protestando e presentando vari ricorsi. Già il 4 agosto del 2020, in seguito a un ricorso, il seggio appartenente a Vincenzo Carbone gli era stato assegnato anche se Lotito non è mai entrato in carica per la mancata votazione del Senato in merito.