Prima settimana con tre partite per la Lazio ed ecco riemergere i vecchi problemi di continuità. Sarri ha insistito sullo stesso blocco, ma il pari di Genova e il KO col Napoli hanno evidenziato quanto ci sia ancora da lavorare. Lo sottolinea oggi Il Messaggero parlando anche della questione Luis Alberto. Lo spagnolo sembra avulso dal gioco e rende la mediana troppo leggera. Contro l'Inter, come spacca partita, ha reso al meglio. Dal 1' invece ha ciccato sia mercoledì sia sabato scorso. La ricerca dell'equilibrio in campo da parte del mister passa anche dalla soluzione a questo nodo tattico.