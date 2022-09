Allenamento mattutino per la Lazio, a poche ore dalla sconfitta contro il Napoli. C'è l'esordio in Europa League giovedì da iniziare subito a preparare. A Formello però c'erano solo gli uomini che non sono scesi in campo ieri, gli stessi che probabilmente - in una logica di turnover già annunciata da Sarri dopo la partita di ieri sera - troveranno maggiore spazio proprio in Coppa.



Attivazione atletica ed esercitazioni tattiche per i biancocelesti, che hanno concluso con una partitella a campo ridotto la seduta. Tra quattro giorni ci sarà l'occasione per rialzarsi e, per le seconde linee, di mettersi in mostra. Dovranno dare risposte e garanzie al tecnico in vista di una stagione che richiederà il massimo sforzo di tutti per i tanti impegni ravvicinati.