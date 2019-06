Per Milinkovic il PSG fa sul serio, la Juventus è avvisata. Nel pomeriggio di ieri in Serbia si parlava già di accordo tra il club francese e la Lazio, ma parisunited.fr ha messo sul tavolo numeri e cartellini in gioco nella trattativa di calciomercato più importante dell'estate per il mondo biancoceleste.



MERCATO LAZIO - Come riportano in Francia, Leonardo vuole alzare la cifra tecnica del centrocampo, innestando il serbo, nello stesso tempo ha la necessità di piazzare l'ex Roma Leandro Paredes, arrivato a gennaio dallo Zenit. Per questo il PSG vorrebbe inserire proprio Paredes in trattativa: uno scenario davvero complicato, i parigini hanno versato 6 mesi fa allo Zenit 47 milioni di euro, e l'ingaggio del centrocampista è pesantissimo, 7 milioni annui. Senza contare che Lotito non vuole contropartite. Milinkovic al PSG, si può fare, ma alle condizioni del presidente della Lazio.