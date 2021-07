Sembrava si stesse defilando, e invece è tornato alla carica. Di chi si tratta? Del Psg per Correa. I parigini hanno tentato un nuovo affondo per l'attaccante della Lazio. Come riporta Il Messaggero il club francese avrebbe messo sul piatto 18 milioni di euro più 4 di bonus e soprattutto il cartellino di Pablo Sarabia. Operazione che alletta il club biancoceleste anche se il favorito di Tare rimane Brandt.