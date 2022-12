In Spagna sono sicuri: il Real Madrid ha pronta un'offerta al Maiorca da 20 milioni per Muriqi. A riportare la notizia è il sito elgoldigital.com. Il club di Florentino Perez ha individuato nel kosovaro il vice-Benzema ideale e la Lazio osserva da spettatrice interessata.



I biancocelesti infatti, in base agli accordi estivi con la società delle Baleari per il trasferimento del centravanti, riceverebbero il 45% del prezzo della rivendita. Un'iniezione di liquiditi che in questo momento farebbe molto comodo dalle parti di Formello, per sbloccare possibili operazioni di mercato.