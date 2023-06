Il Real Oviedo vuole trattenere Raul Moro. Il giovane talento della Lazio ha ben impressionato nella scorsa stagione in prestito al club spagnolo di Segunda Division, al punto che - secondo quanto riporta Marca - la società asturiana sarebbe pronta a qualunque sforzo per far rimanere nella propria rosa il classe 2002 anche la prossima stagione.