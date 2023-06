è stato uno dei giovani protagonisti del Mondiale Under 20 giocato in patria nella sua Argentina e in cui, a sorpresa, ha collezionato in 4 partite lo stesso minutaggio ottenuto in tutto l'anno con lain Serie A. Arrivato in biancoceleste nell'estate del 2021 dal Maiorca ancora giocanissimo, oIl suo contratto, infatti, è in scadenza al 30 giugno 2023, ma la trattativa per il rinnovo,con la Lazio che ha scelto di non continuare e con il giocatore che, complice lo scarso impiego da parte di Sarri, è pronto a cambiare aria. Romero si svincolerà fra 16 giorni, ma già oggi potrebbe firmare a parametro zero con decorrenza 1 luglio.. Il suo agente lo sa e sta vagliando diverse offerte che vanno sia dall'approdo in Argentina dove giocò il padre, sia al ritorno nella Liga dove ha numerosi estimatori. Secondo quanto rivelato da Relevo in Spagna e per cuiha avuto forti conferme,Romero è infatti giovane, di prospettiva, con costi contenuti e dal grande potenziale economico e non solo. Starà al ragazzo decidere se rischiare un altro trasferimento in un club dove non sarà sicuramente titolare o se accettare sfide "minori" in cui avrà sicuramente più spazio.