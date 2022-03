Caicedo al 98'. La rimonta nei minuti di recupero nel dicembre 2019 è un ricordo indelebile nella mente dei laziali e anche dei cagliaritani. E stasera, come scrive Repubblica, allo stadio Unipol Domus in campo ci saranno dall'inizio otto undicesimi di quella stessa squadra biancoceleste. Sarri infatti si affida ai veterani per ricominciare a macinare punti nella corsa all'Europa. E con Roma - Atalanta alle 18:00 oggi può essere una buona occasione per rosicchiare qualcosa in classifica.



Rispetto a 2 stagioni fa mancheranno Lazzari per infortunio, Lulic e Correa. al loro posto Marusic, Zaccagni e uno tra Pedro e Felipe Anderson. Il tecnico toscano cerca conferme dalla sua squadra. Vuole vedere la stessa applicazione tattica messa in mostra col Porto e col Napoli. Magari con un po' di precisione in più sotto porta, per portare a casa anche il risultato oltre agli applausi per il gioco, che va comunque migliorando partita dopo partita.