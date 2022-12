La Lazio è pronta a blindare Felipe Anderson. Sotto contratto fino al 2024, il brasiliano potrebbe prolungare il suo contratto con i biancocelesti fino al 2027 come conferma Il Tempo. Col nuovo accordo a cambiare sarebbe pure l’ingaggio: si passerebbe dagli attuali 2 milioni a quota 3, anche grazie all’inserimento di vari bonus. In questa stagione l’ex West Ham totalizzato 15 presenze in Serie A condite da tre gol e due assist