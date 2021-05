Nonostante in casa Lazio il rinnovo di Simone Inzaghi sia il pilastro principale per il futuro prossimo, al momento c'è un'altra priorità. Si tratta della corsa Champions. Con un cammino trionfale in questo 2021 (10 vittorie e 4 sconfitte in 14 gare) i biancocelesti hanno scalato la classifica di Serie A. Al momento sarebbero virtualmente a 2 punti dal quarto (e allo stesso tempo secondo) posto, anche se con ogni probabilità la sfida col Torino verrà giocata.



Servirà la concentrazione al massimo per mantenersi in scia di un piazzamento Champions. Per questo motivo, come riporta Il Messaggero, mister Inzaghi ha dribblato in questo modo la domanda sul rinnovo: "Finiamo queste partite al meglio, poi con calma io e il presidente faremo tutto quello che c'è da fare senza problemi. Lui ora ha tante cose personali da sistemare, poi faremo tutto tranquilli".