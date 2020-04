In Portogallo ne sono certi: Neves alla Lazio è quasi impossibile, Jota potrebbe essere avere qualche chance di arrivare a Roma. Come riportano i media portoghesi il grande regista dell'operazione sarebbe Jorge Mendes che, dopo aver portato al Wolverhampton Bruno Jordao e Pedro Neto - che ha conquistato la stima di tutti - ora potrebbe fare un favore alla Lazio.



MERCATO LAZIO - Il favore ha il nome di Diogo Jota, classe '96, uno dei gioiellini del calcio portoghese. Ala sinistra dalla tecnica cristallina di piede destro, Jota ha un contratto in scadenza 2022 e viene da un'ottima stagione in Premier: 6 reti e 1 assist in 26 match, con altre 6 reti in Europa League. Già nel 2018 era stato accostato alla Lazio, poi non se ne fece nulla: sarebbe un investimento molto oneroso (vale almeno 30 milioni), ma la Lazio potrebbe avere i soldi della Champions e sfruttare qualche cessione eccellente.