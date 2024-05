Lazio, il sorpasso sulla Roma è l'obiettivo per il finale di campionato

L'emozione di domenica scorsa ha dato nuovo slancio alla. La squadra biancoceleste, si è commossa per i festeggiamenti andati in scena all'Olimpico e poi all'Auditorium per il 50° anniversario dello scudetto della Banda Maestrelli.Con l'Europa già in tasca (sicura la Conference, probabile l'Europa League, difficilissima la Champions), scrive Repubblica oggi,"Ora dobbiamo andare a vincere a Milano", è il virgolettato, riportato dal quotidiano, che il capitano ha sussurrato ai compagni durante la serata di festa dopo la vittoria sull'Empoli. A Provedel (ma non solo a lui) è scappata anche qualche lacrima vedendo l'affetto verso i campioni del 1974. "Bellissimo, bellissimo", ripetevano tutti dopo la standig ovation dei presenti nella Sala Sinopoli del Parco della Musica di Roma, per Chinaglia, Wilson e tutti gli altri protagonisti della Banda Maestrelli.

Finire per il quinto anno di fila davanti ai cugini sarebbe una magra consolazione per i tifosi, dopo una stagione con troppi alti e bassi. Ma visto che, in base ai risultati dell'Atalanta, la squadra sente il dovere di provarci. Anche perché un'insperata qualificazione significherebbe garantire tanti soldi in più alla società per il mercato estivo, che vedrà un profondo ringiovanimento della rosa. Pur se solo con un punto di distanza, la rincorsa alla Roma è però complicata per la Lazio visto lo scontri diretto a sfavore (0-0 nel derby d'andata, 1-0 dei giallorossi al ritorno; I biancocelesti hanno vinto solo il derby in Coppa Italia, ndr). Quattro punti probabilmente non bastarebbero agli uomini di Tudor. La squadra lo sa e a Milano andrà per vincere a ogni costo contro i campioni d'Italia dell'Inter, che si preparano a ricevere il trofeo dello Scudetto.