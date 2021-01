Massimiliano Farris, vice-allenatore di Simone Inzaghi alla Lazio, parla a Dazn dopo il successo dei biancocelesti sulla Fiorentina: "Porto il saluto di Simone che si scusa ma non riusciva neanche più a dare le indicazioni a fine match. Una partita sporca, giocata meno bene rispetto alle ultime, ma ci serviva questo tipo di gara. La squadra ha saputo soffrire".



Sul mercato: "Intanto speriamo di recuperare i nostri. Fares ha avuto la sfortuna di non potersi inserire al 100%, e riavere lui come Lulic è importantissimo. Poi se arriverà il mercato ancora meglio".