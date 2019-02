Un successo da Champions. La Lazio batte di misura l'Empoli e scala la classifica fino a prendersi il quarto posto, in attesa che, nel weekend, giochino anche le altre concorrenti. Il rigore di Caicedo è stato decisivo: come riporta il Messaggero, la Lazio lancia un messaggio a tutte le altre pretendenti.



NEWS LAZIO - La squadra di Inzaghi ha scalato le gerarchie, un lungo volo, come riporta il Corriere dello Sport. Dall'ottavo al quarto posto in 3 giorni, complici le vittorie di Empoli e Frosinone. Tutte e due firmate da Caicedo.