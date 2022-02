Sono 13 i precedenti giocati in Lombardia tra Milan e Lazio in Coppa Italia. 12 a Milano e uno a Monza, nel 1988. 6 le vittorie rossonere, 5 quelle biancocelesti che però non perdono al Meazza in questo torneo da tre incontri.



L'ultimo successo l'ha firmato Correa nella semifinale di ritorno del aprile 2019. L'anno precedente, sempre in semifinale, ma all'andata, a San Siro finì 0-0 (al ritorno all'Olimpico si imposero gli uomini di Gattuso ai rigori, ndr) e nel 2015 un tiro dagli undici metri trasformato da Biglia bastò agli uomini allora allenati da Pioli per accedere al turno successivo. I tre risultati positivi quindi sono avvalorati anche dall'aver tenuto la porta imbattuta In pratica il Diavolo non segna contro le aquile a San Siro nel secondo trofeo nazionale dal 26 gennaio 2012. Dieci anni fa Robinho, Seedorf e Ibrahimovic ribaltarono il gol iniziale di Cissé.