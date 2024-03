Lazio, Immobile a secco dopo le polemiche: esce e Castellanos ne fa due, ma va ad abbracciarlo

Redazione CM

Serata particolare per Ciro Immobile, capitano e centravanti della Lazio: al termine di una settimana estremamente pesante a causa delle polemiche derivanti dalle offese subite per strada alla presenza del figlio piccolo e della moglie, il bomber campano ha cominciato da titolare la gara sul campo del Frosinone valida per la 29esima giornata di Serie A, ma non ha trovato il gol nei 56 minuti in cui è rimasto in campo.



SEI MINUTI DOPO - Passano sei minuti, e il suo sostituto, Taty Castellanos, ha già fatto doppietta: gol al primo pallone toccato su una punizione di Luis Alberto appena successiva al cambio e poi zampata da rapace d'area di rigore pochi giri d'orologio più tardi, a mettere in discesa una gara che Zaccagni era stato bravo a pareggiare in seguito al vantaggio locale di Lirola.



LA REAZIONE DI CIRO - E nonostante tutto, Immobile ha reagito da vero capitano: è stato lui, infatti, il primo ad andare ad abbracciare Castellanos, mettendo prima il bene della Lazio che probabilmente in estate lascerà dopo averne scritto pagine e pagine di storia. E' Immobile, infatti, il miglior marcatore di sempre in maglia biancoceleste in Serie A e in assoluto.