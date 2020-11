L'attaccante della Lazio, Ciro Immobile ha dichiarato dopo la doppietta segnata nella vittoria per 3-1 con lo Zenit in Champions League: "Abbiamo giocato una partita eccezionale. Ero super motivato e concentrato, anche i miei compagni erano tutti sul pezzo. Mi è dispiaciuto saltare le precedenti due gare di Champions pur stando bene, avevo tanta rabbia dentro. Siamo in una condizione fisica incredibile. Abbiamo l'opportunità di arrivare primi nel girone facendo una grande partita a Dortmund, se andrà male ci giocheremo tutto col Bruges".