Dopo l'amichevole contro l'Hatayspor, Ciro Immobile ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel: "Credo che il gioco e la mentalità erano gli obiettivi da migliorare. Ci siamo allenati davvero bene sia a Formello sia qui, abbiamo risposto bene sia col Galatasaray sia oggi. Avevamo queste partite per mettere la testa sul campionato, non è facile passare dalle amichevoli al campionato. Il 22 ne avremo un’altra, dobbiamo entrare in partita. Mi mancava il campo, è stato bello rientrare e segnare. Mi mancava la squadra e tutto quello che ci gira intorno. Ho tanta voglia di ripartire".