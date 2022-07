Ciro Immobile ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel alla fine dell'amichevole di oggi. I biancocelesti hanno battuto 4-0 il Primorje, nell'ultimo appuntamento di questo ritiro estivo. Il capitano ha commentato così il lavoro fatto dalla squadra:



"La mentalità con cui si affrontano le partite è sempre la cosa più importante, a prescindere dall’avversario. In questo aspetto siamo andati bene e siamo contenti del lavoro che abbiamo fatto in questo ritiro. Tra l’anno scorso e quest’anno c’è un abisso al livello di entusiasmo. La passata stagione abbiamo pagato il periodo di adattamento al nuovo modulo e c'è stato qualche problema. Nonostante tutto però siamo arrivati quinti. Vuol dire che la squadra è forte tecnicamente. Ora lo sta diventando anche tatticamente, perché tutto parte dalla testa e dall’approccio. I nuovi si stanno inserendo bene, hanno portato un po’ d’aria fresca che serviva. Ringraziamo tutti quelli che sono andati via, con cui abbiamo condiviso bei momenti, ma serviva aria fresca nello spogliatoio e noi come gruppo ce la stiamo mettendo tutta per far sentire i nuovi a loro agio da subito.

I miei obiettivi personali vengono di conseguenza alla squadra. Inevitabile che se la squadra gira, giro bene anche io. Sono contento di quanto fatto l’anno scorso e voglio continuare così. Abbiamo bisogno del pubblico e del loro entusiasmo trascinante per fare bene".