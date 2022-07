All in dellasu Ivan. Il centrocampista del Verona è il profilo ideale per il centrocampo, cheha chiesto a. E il patron è intenzionato ad accontentare anche questa richiesta del tecnico. Il serbo è considerato il rimpiazzo ideale per, che nel frattempo sembra aver chiesto la cessione per andare al Siviglia . Ma, come già ipotizzato nei giorni scorsi , i biancocelesti proveranno a chiudere l'operazione a prescindere dall'addio del Mago.Chiaro che con la partenza dello spagnolo e i soldi incassati, l'arrivo a Formello del classe 2001 sarebbe quasi una conseguenza immediata. Servono almeno, più il resto da poter eventualmente trattare in bonus e dilazioni, per arrivare al prezzo totale del cartellino. Il rapporto traè ottimo e - a meno che non si metta di traverso il nuovo mister gialloblu Cioffi, per trattenere il calciatore - non sembra possano sorgere intoppi, in un affare del quale i due presidenti hanno già parlato nelle scorse settimane e di cui sono tornati a discutere ieri mattina. Si aggiungeranno poi i risparmi sullo stipendio di Jony (sta chiedendo la rescissione) e tutto quello che si potrà raccogliere dalla vendita di Escalante (c'è la Samp su di lui), Akpa Akpro (interessamenti in Francia e anche in B) e altri esuberi, per i quali le Aquile stanno cercando una sistemazione.L'unica variabile da temere per i capitolini è il. Gli inglesi, da cui l'Hellas ha acquistato a titolo definitivo il calciatore l'estate scorsa, hanno mantenuto infatti una sorta di clausola di priorità su una possibile futura rivenditaA quel punto, potendo garantire uno stipendio più alto, oltre che un appeal internazionale maggiore, è praticamente certo che il ragazzo finirebbe agli ordini di Guardiola. Su questo punto però Lotito può fare poco. L'attenzione è ora concentrata sul trovare un accordo per arrivare al giocatore, in una trattativa che sembra già ben avviata.