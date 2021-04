Nonostante la tacchettata subita involontariamente da Armini in allenamento, Immobile oggi sarà regolarmente in campo. Il bomber della Lazio non mancherà nel match decisivo contro il Napoli di domani sera allo stadio Diego Armando Maradona. Il numero 17 affronterà l’amico Insigne, insieme al quale ha vinto un campionato a Pescara nell’annata 2011/12 e con cui rappresenta il reparto avanzato dell’Italia. Un’amicizia che però verrà messa da parte nei 90 minuti di domani sera.



Oltre che per i 3 punti, Immobile scenderà in campo anche per dare seguito alla striscia positiva contro i partenopei. Nelle ultime 5 gare di campionato contro il Napoli l’attuale Scarpa d’Oro ha sempre segnato, e ovviamente anche nelle ultime due sfide giocate all’ex San Paolo. Ora il nome dello stadio è cambiato (Diego Armando Maradona), ma il manto erboso è sempre lo stesso e Immobile vuole ribadire il concetto, magari sfatando anche il tabù delle zero vittorie a Napoli durante la gestione Inzaghi.