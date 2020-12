Immobile non smette mai di stupire. Gara dopo gara il bomber biancoceleste è sempre più vicino al record di tutti i tempi di marcature con la Lazio, il quale regge dai tempi di Piola. Più Immobile invecchia, più migliora, un po' come il vino. L'attaccante nativo di Torre Annunziata è sempre più completo, e col Napoli ha dimostrato anche di saper segnare di testa. Quello contro i partenopei, dei tre segnati finora in incornata è stato di certo il più bello. Stacco imperioso tra due colossi come Maksimovic e Koulibaly. Uno salto che, come certificato da SkySport, ha permesso a Immobile di superare uno specialista come Cristiano Ronaldo. CR7 a Parma è saltato 2,38 metri per andare a prendere il cross di Morata. Immobile ha fatto ancora meglio: traversone di Marusic impattato a quota 2,40 metri. Questi i numeri di...Air Ciro.