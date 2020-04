L'attaccante della Lazio Ciro Immobile è intervenuto a Sky Sport, a margine di "United per l'Italia", la partita virtuale a scopo benefico che vede la partecipazione di diversi calciatori di Serie A. "Le ambizioni rimangono, è ovvio che in questo momento abbiamo pensato poco al calcio. Adesso dobbiamo essere bravi a prepararci mentalmente: avremo dodici partite per continuare a sognare. È come un inizio di campionato. Sarà difficile, ma ce la metteremo tutta, anche per far tornare il sorriso alla gente", ha dichiarato il centravanti napoletano.



Per il capocannoniere della Serie A c'è nel mirino pure il traguardo dei 36 gol di Higuain "Mi sto allenando tanto per raggiungere quest'obiettivo. Sarebbe bello, vedremo come sarà la situazione dopo questa sosta. Io sto dando il massimo”.