In scadenza di contratto nel 2021 con il Lione, Memphis Depay non ha ancora rinnovato, rifiutando tutte le proposte di rinnovo di Aulas. Seguito da vicino dal Milan in passato (nome che può tornare di moda), più di recente l'esterno offensivo olandese è finito nel mirino di Lazio e Roma, alla ricerca di un profilo come quello dell'ex Manchester United. Il Lione, dal canto suo, proverà a trattenerlo.



I tifosi, sui social, hanno chiesto a gran voce il suo rinnovo. Richieste alle quali ha risposto Aulas, con il proprio profilo Twitter: "​Spero davvero che Memphis rimarrà a lungo nella famiglia OL. Farò davvero tutto per questo: Memphis sa cosa sto facendo. Mi fido di Memphis".